馬來西亞一名男子透露，他在認識女友前仍是處男，並把「第一次」給了對方，女友卻和包含他在內，共15名男性發生過關係，讓他耿耿於懷，更稱女友「已經壞掉了」，擔心她婚後會在外面亂來，因此詢問網友該和女友結婚，還是乾脆和對方分手？豈料文章一出，男子竟遭到網友砲轟。

ISU : RISAU TERUNGKIT KISAH SILAM LEPAS KAHWIN



Macam mana nak atasi overthinking ni? pic.twitter.com/6vxediKJle — TwtWedding (@twtmalaywedding) June 25, 2023

根據馬來西亞媒體報導，當地一名男子近日在推特「TwtWedding」上匿名投稿，他有一名交往一年多的女友，且兩人已經論及婚嫁，然而女友有一段黑歷史讓他始終耿耿於懷，更稱對方早在和他認識以前就已經「壞掉了」，因此發文詢問網友，他應該繼續籌備婚禮，還是選擇和女友分手。

男子透露女友曾向他坦承，她來自一個問題家庭，因為父親拋棄了母親，導致母親罹患憂鬱症，她在小時候也遭遇被性騷擾、猥褻以及性侵等不幸事件；除此之外，女友的私生活混亂，她自稱是個「思想開放」的人，和包括他在內的15名男性發生過性關係，但自從認識男子後，女友有了巨大的改變，不但主動和那些男性斷絕關係，還努力了解男子的宗教信仰。

不過女友的轉變並不能減輕男子心中的焦慮，「剛開始我可以接受一切，老實說我在認識她以前還是個純潔的人，沒跟女性發生過關係。」並表示在和女友「睡過」以後，就有了要對她負責的想法，但是他仍擔心女友婚後會變回以前的模樣，背著自己外遇，再加上之前有遭前女友劈腿的不好經驗，讓他很難信任人，因此心中充滿了矛盾。

此文一出，立刻引發網友熱議，不少人認為男子很諷刺，嘴上說女友是「壞掉的女人」，他卻也是毀掉女友的人之一，兩人發生關係後，才開始介意對方的性史和過去，痛批他「你和其他占你女友便宜的人有什麼兩樣？」也有網友十分同情女友，以為遇到好男人，對方卻私底下偷偷嫌棄，認為她值得更好的男人。

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