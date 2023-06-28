墨西哥一名女子近日入住飯店，檢查設備時發現衣櫃後藏詭異密道，她將此事分享至抖音，累積530萬觀看次數，不少網友表示，這個衣櫃讓人聯想到電影《納尼亞傳奇》的魔法櫃，也有人透露，家人工作的飯店有類似密道，很可能是飯店老闆提供給不法人士的逃生道路。

根據《紐約郵報》報導，拉米雷斯（Diana Álvarez Ramírez）近日入住一間飯店，她在檢查設施時，發現房間內有兩個衣櫃，其中一個的背板間有縫隙，她用房卡撬開背板，驚覺裡面有兩條密道，看起來通往不同地方，此外還有一扇小門，似乎是另一間房。

原PO提到，由於密道實在是太隱密，所以她也不敢進去，她將影片分享至抖音，在網路上引發討論，有人說很像電影《納尼亞傳奇》的魔法櫃，該電影是指4個小孩躲避戰爭逃到一名教授家中，意外發現古老衣櫥，從衣櫥進入能到魔法世界「納尼亞王國」。

還有不少網友表示，「我姊工作的飯店就有類似的密道，他們老闆和不法人士有交集，當對方逃到飯店時，老闆會協助逃跑」、「會不會是人口販子的密道」、「我有次出差住在墨西哥蒙特雷一間豪華飯店，在浴室也發現類似的密道，當晚根本不敢睡，感覺非常奇怪」。