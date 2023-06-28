馬來西亞一名外送員近日分享親身經歷的暖心故事，訂餐的客人位於34樓，但他抵達大樓後，卻被警衛告知電梯壞了，只能改爬樓梯，外送員無奈通知客人，原本打算認命爬樓梯，沒想到客人竟直接按下「餐點已送達」的選項，還把食物送給他吃，讓外送員感動不已。

根據《光明日報》報導，吉隆坡一名外送員「@pejal_25」日前接到一筆訂單，要將餐點送到位於34樓的客人手中，然而當他抵達大樓，卻被警衛告知電梯壞了，如果想要上樓就必須爬樓梯，但客人不知道電梯壞了，所以他只能拍照證明，並傳訊息表明會把餐點送到他的手中，只是因為爬樓梯，需要更長的時間才能抵達。

豈料客人得知狀況後，直接告訴他不需要把食物送上去，並按下「餐點已送達」的選項，還強調自己正在開會，不能讓外送員傻傻等待，所以將整份餐點都送給他吃，外送員十分感動，因此特地將這段經歷分享到TikTok上，大讚客人的善舉，「這個世界充滿了好人，如果你遇不到，那就成為那個好人。」

網友們看到影片後，也稱讚這名客人的善解人意，紛紛留言，「每當遇到這種人，我就會想『原來世界上還是有好人的』」、「好人通常更容易遇到好人，我相信你也很善良」、「每遇到一個這樣的好人，都足以讓我們的一天變得更加美好」；還有人開玩笑表示，「我光爬上2樓都要叫救護車了，爬到34樓豈不是要叫靈車？」