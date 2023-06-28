清朝乾隆皇帝自詡「十全老人」，電視劇還演他能躥房越脊，靠一把扇子打敗敵人，不過歷史上他的功夫到底如何？大陸導遊房博提到乾隆身邊近臣曾說，他非常善於騎射，另外有現代學者發現，乾隆皇帝曾向武術師父「張黑五」學形意拳。

導遊房博在微博提到，根據《清史稿高宗本紀》記載，乾隆曾與貝勒允禧學習射箭；向莊親王允祿學火槍使用技巧，在康熙61年，他被祖父接進紫禁城，待在康熙皇帝身邊學騎射，一名近臣趙翼曾說，乾隆的實力不錯，每次接見完武官都會比試一下箭法。

禮親王昭槤在《嘯亭雜錄》記載，乾隆沒事就會在宮門外練射箭，射出20支箭中，有17、18支能中靶心，但他們都是皇帝身邊的近臣，不免有拍馬屁的嫌疑，不過法國傳教士王致誠，曾至承德避暑山莊幫乾隆繪畫像，內容多是他在射箭，可見他在這方面技巧並不差。

據現代學者研究發現，乾隆身邊有一名武術師父「張黑五」，擅長岳飛發明的形意拳，他曾在山西鏢局當鏢師，工作是受人委託以保障行旅或財物安全，值勤時他們會先喊「合吾一聲鏢車走，半年江湖平安回」，「合吾」就是山西話的「黑五」，主要是向搶匪表示他們的鏢局大有來頭，可見張黑五實力驚人，而身為他學生的乾隆武功應該也不差。