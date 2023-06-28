根據《三國演義》所述，三國時期的魏武帝曹操，因為生性多疑，怕死後被人掘墓挖屍，所以在河北省邯鄲市臨漳縣、磁縣漳河一帶造了「72疑塚」，試圖迷惑眾人，讓大家不知道他真正的陵墓在哪裡；然而大陸歷史教授指出，其實宋代才開始有曹操72疑塚的說法，並推測該故事源自唐代的張瑝、張琇兄弟。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲表示，曹操的陵墓高陵位於河南安陽，至於流傳至今的「72疑塚」實際上是不存在的傳說，在《三國志》和《後漢書》等正史中並未記載，且這個說法還是從宋代才開始流傳。

于賡哲認為，「72疑塚」只是用來具象化曹操多疑、心眼多的個性，且很可能源於唐代一對名叫張瑝和張琇的兄弟，他們的父親張審素是巂州都督，卻遭監察御史楊萬頃誣告謀反，張審素被拘到雅州斬殺，他的兒子張瑝和張琇則因年幼逃過一劫，僅被流放到嶺外，後來兄弟倆逃回家鄉、長期隱匿。

開元二十三年（西元735年），13歲的張瑝和11歲的張琇在夜間狙擊楊萬頃，張瑝先砍他的馬，楊萬頃被這場突襲嚇壞了，還來不及打鬥就遭張琇殺害，兄弟倆離開前，在斧刃上留下認罪、報仇的訊息，後來在前往江南尋找楊萬頃共犯的途中被官府捕獲。

中書令張九齡得知實情雖想讓他們免死，卻被以「國法不可縱報仇」的說法否決，最終兄弟倆被處刑杖殺。當地民眾被他們的孝心感動，將倆人安葬在北邙山，又擔心楊萬頃的家族前來刨墳掘屍，因此設置多處疑塚。