工作一段時間，公司若都沒加薪，員工肯定無法接受。大陸一名網友在社群平台提到，他的同事在公司待了8年，薪資卻從未調漲，日前他幫忙帶新人，意外得知對方的薪水竟比他高，讓他瞬間心寒，教完新人後不久就離職，此事在網路上引發討論。

一名網友日前在社群平台《小紅書》提到，他的同事在公司待了8年，工作認真且能力強，受到主管與同事的肯定，他曾多次要求加薪，但都並未獲得回應，他卻從未抱怨過，也沒有離職的念頭，未料上個月他幫忙帶新人，把工作交代清楚後，下個月人就沒再出現。

原PO非常困惑，私訊同事後得知，對方帶領新人時，意外得知對方的薪資竟比他高，心裡很不平衡，隨後簡單的填好離職單，並用微信通知主管，就算未待滿離職預告期會被扣薪也不在乎，主管試圖挽留他也不願意，原PO驚呼「原來真正的高手離職都是不打招呼的」。

此事曝光後，有人認為該同事有些意氣用事，當公司試圖挽留時，可以藉機談調薪的事，有人則表示，「突然離職肯定是下了很大決心，代表他對公司徹底失望」、「他走之前還教會新人，對公司仁至義盡」，還有不少網友分享類似經歷，「我在公司待了3年才熬到7000人民幣（約新台幣3萬），剛來的一下就7500人民幣（約新台幣3.2萬）」、「我公司就是這樣，畢業後入職4年，從沒漲過薪水，老闆卻每年都在畫大餅」。