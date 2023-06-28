大陸一名飼主近日曬出愛犬的成長變化，只見牠幼年時非常嬌小，看起來呆萌又可愛，未料長大後看起來像一隻狼，眼神兇狠且體型大，讓人看了寒毛直豎，而飼主解釋，這種狗的品種為「捷克狼犬」，是狼與狗雜交的動物。

大陸一名飼主「胖球麻麻」在抖音分享一段影片，指他的愛犬小時候非常可愛，全身毛茸茸，沒想到長大後卻差很大，無論體型還是長相，看起來就像是一隻灰狼，讓不少人看了直呼恐怖，紛紛表示，「牠長得好帥，確定不是養到狼嗎」、「這種狗看起來好兇猛，普通人應該無法養吧」。

而這種狗的品種是「捷克狼犬（Czechoslovakian Wolfdog）」，又稱捷克斯洛伐克狼犬，屬於狼與家犬的雜交種動物，擁有雙層皮毛，不論體型、皮毛質地、毛色都與狼相似，個性活潑且動作敏捷，若經過良好訓練，會是忠誠且精力充沛的家庭寵物。

根據《thesprucepets》介紹，捷克狼犬其實是實驗的副產物，在1955年至1965年間，捷克斯洛伐克社會主義共和國一名男子哈特爾（Karel Hartl），專門為邊防部隊飼養狼和德國牧羊犬，他靈機一動讓兩物種雜交，繁殖出來的動物以捷克斯洛伐克來定名，之後訓練牠們的後代，作為軍隊服務犬，直到1982年，這種狗才獲世界犬業聯盟的承認。