最善心歹徒！印度2名男子騎著摩托車在路上隨機搶劫，剛好搶到一對經濟狀況不佳的情侶，兩人身上只有一張20盧比（約新台幣7元）的鈔票，女子戴的珠寶還是假貨，讓歹徒看不下去，竟從口袋掏出100盧比（約新台幣37元）給這對情侶，就又騎著車離開。監視器畫面曝光後，網友都忍不住笑了出來。

दिल्ली पुलिस की @DCP_SHAHDARA टीम ने 2 रोब्बेर्स को गिरफ्तार किया है ..जिनके पास से 30 मोबाइल फोन Recoverd हुए है .Robbers came and paid money to the victims coz he was not having money and jewellery of gf was fake as per robbers. Heavily drunk 😂 @DelhiPolice #Delhi pic.twitter.com/b6RrIOXU2Y — Ravi Jalhotra (@ravijalhotra) June 25, 2023

綜合印度媒體報導，這起事件發生在德里沙赫達拉（Shahdara），2名喝醉酒的歹徒晚間騎著摩托車，在路邊遇到一對情侶，於是停下來搶劫，男子嚇得急忙翻找口袋，卻只掏出一張20盧比（約新台幣7元）的鈔票，而女子身上配戴的珠寶也是假貨，歹徒實在看不下去，不但沒有拿走他們僅存的鈔票，反而還自掏腰包，送給他們100盧比（約新台幣37元），隨後騎車逃離。

這段監視器畫面被當地記者拉維（Ravi Jalhotra）上傳到推特，很快就引發熱烈迴響，有人認為這2名歹徒「心地善良」，也有人認為是因為他們喝醉了，才會想要反過來給這對情侶錢，讓整起搶案朝著「幽默」的方向發展。

報導指出，這起搶案發生在6月21日，影片在網路上瘋傳後，引起警方注意並展開調查，警方調閱近200台監視器後，循線逮捕到2名歹徒，分別為會計員維爾馬（Dev Verma）以及普通上班族拉傑普特（Harsh Rajput）。

警方透露，兩人在很多地區都造成恐慌，並查獲1把手槍、6發子彈、30支被偷手機，以及2人犯案騎的摩托車，一舉破獲4起案件。2名歹徒在訊問中表示，因為看了德里黑幫老大巴瓦納（Neeraj Bawana）的YouTube影片後，動了想加入幫派的念頭，才會做出這些事。

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