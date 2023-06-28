最善心歹徒！印度2名男子騎著摩托車在路上隨機搶劫，剛好搶到一對經濟狀況不佳的情侶，兩人身上只有一張20盧比（約新台幣7元）的鈔票，女子戴的珠寶還是假貨，讓歹徒看不下去，竟從口袋掏出100盧比（約新台幣37元）給這對情侶，就又騎著車離開。監視器畫面曝光後，網友都忍不住笑了出來。
綜合印度媒體報導，這起事件發生在德里沙赫達拉（Shahdara），2名喝醉酒的歹徒晚間騎著摩托車，在路邊遇到一對情侶，於是停下來搶劫，男子嚇得急忙翻找口袋，卻只掏出一張20盧比（約新台幣7元）的鈔票，而女子身上配戴的珠寶也是假貨，歹徒實在看不下去，不但沒有拿走他們僅存的鈔票，反而還自掏腰包，送給他們100盧比（約新台幣37元），隨後騎車逃離。
這段監視器畫面被當地記者拉維（Ravi Jalhotra）上傳到推特，很快就引發熱烈迴響，有人認為這2名歹徒「心地善良」，也有人認為是因為他們喝醉了，才會想要反過來給這對情侶錢，讓整起搶案朝著「幽默」的方向發展。
報導指出，這起搶案發生在6月21日，影片在網路上瘋傳後，引起警方注意並展開調查，警方調閱近200台監視器後，循線逮捕到2名歹徒，分別為會計員維爾馬（Dev Verma）以及普通上班族拉傑普特（Harsh Rajput）。
警方透露，兩人在很多地區都造成恐慌，並查獲1把手槍、6發子彈、30支被偷手機，以及2人犯案騎的摩托車，一舉破獲4起案件。2名歹徒在訊問中表示，因為看了德里黑幫老大巴瓦納（Neeraj Bawana）的YouTube影片後，動了想加入幫派的念頭，才會做出這些事。
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