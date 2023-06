दिल्ली पुलिस की @DCP_SHAHDARA टीम ने 2 रोब्बेर्स को गिरफ्तार किया है ..जिनके पास से 30 मोबाइल फोन Recoverd हुए है .Robbers came and paid money to the victims coz he was not having money and jewellery of gf was fake as per robbers. Heavily drunk 😂 @DelhiPolice #Delhi pic.twitter.com/b6RrIOXU2Y