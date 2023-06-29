大陸雲南一名員警日前執勤時，看到有人正在遛史賓格獵犬，外型與他以前養的緝毒犬「賓賓」相似，他急忙上前摸狗，下秒還抱狗痛哭，他提到賓賓工作表現佳，參加過多件毒品案，卻在一次任務中發生意外受傷，最終傷口感染而過世。

根據《人民網》報導，羅姓員警日前帶警犬至雲南楚雄的高鐵站巡邏，看到有人在遛一隻史賓格獵犬，由於狗的外型與他已故的緝毒犬「賓賓」相似，而且名字也一樣，讓他想起戰友，不禁當場痛哭，抱著狗狗不放，不斷說著「賓賓，我好想你」。

緝毒犬「賓賓」曾參與300多場安檢、搜爆、緝毒工作，能在短時間內嗅出爆炸物及毒品等可疑物，破獲上百件毒品案，由於牠工作表現突出，2019年還被授予「三級功勛犬」榮譽稱號，未料一次抓捕行動中，賓賓為了保護員警而鼻子受傷。

賓賓從此退出前線工作，交給身為領犬員的羅姓員警照顧，未料3年後賓賓舊傷復發，最終因感染而離世，當時員警們還幫牠舉辦送別儀式，羅姓警員將賓賓視為家人，還有一本小冊子專門記錄賓賓生前的飲食、訓練狀況及默契度，他難過地說「緝毒犬對我們來說是戰友也是家人，感情太深了。」

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