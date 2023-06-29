英國一對夫妻發現愛犬離家出走，著急地四處尋找，卻始終一無所獲，沒想到當天晚上竟看到愛犬出現在家門口，胸前還別著比賽贏來的花圈獎牌，讓夫妻倆都驚訝不已。

根據外媒報導，事發當時這對英國夫妻彼得（Peter Closier）和寶拉（Paula）正在餵5歲的米格魯邦妮（Bonnie）和另一隻寵物狗克萊奧（Cleo），但邦妮似乎對食物不感興趣，獨自離開現場，等彼得和寶拉注意時，牠已經不見蹤影，夫妻倆在家裡尋找，卻發現廚房通往屋外的門被打開了，他們急忙找鄰居幫忙尋找邦妮，甚至還報警求助，但3個小時過去仍一無所獲。

與此同時，夫妻倆的鄰居約翰（John Wilmer）正準備帶他的2隻愛犬去參加狗狗比賽，未料在路上遇見了邦妮，他將邦妮帶在身邊，並在臉書PO文尋找牠的主人，所幸順利和彼得、寶拉取得聯繫，告知他們邦妮非常平安。找到邦妮的主人後，約翰心血來潮帶牠參加了搜救犬比賽，結果竟奪得第三名的好成績，當天晚上牠就戴著贏來的花圈獎牌出現在家門口。

彼得和寶拉都不敢置信，他們透露從未帶邦妮參加過任何比賽，也沒有訓練過牠任何才藝，但看到邦妮具備如此優秀的天賦，讓夫妻倆決定未來繼續帶牠比賽，同時也很慶幸邦妮能平安回家，彼得說：「當牠失蹤時，我的腦袋想了5種不同的結果，最好的結局就是牠回來了，但現在比這個更好，牠還帶了花圈獎牌回家！」