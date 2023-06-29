英國懷特島郡一對夫妻2年前買了一間房子，近日進行整修時，發現廚房地板下竟有一口百年古井，裡面還有清澈的水，當下讓他們不知所措，之後在父親的建議下，將古井重新貼磚，並放入照明器具，讓古井搖身變成特殊裝飾。

根據《Island Echo》報導，艾倫（Cody Allen）和丈夫基蘭（Kieran）2021年在懷特島郡紐波特市買下一棟房子，而基蘭本身就是建築商，前陣子開始著手整修，工程非常浩大，最繁複的就是廚房，他們拆除牆面並裝入結構鋼，讓廚房與飯廳打通形成開放式空間。

艾倫提到，當工程告一段落後，他們請建築檢查員來查看，「對方要求拉起擴建的部分地板，確保最後完工時，底部有足夠的地基能支撐建築物」，未料地板下竟有一口古井，深約5公尺，所有人都看傻眼。

艾倫表示，「這間房子建於1900年代初，古井出現時間應該比房屋還早，至少有200年的歷史，但房屋契約中並未提到這口井，相關文件只能追溯到50年代，當時房屋還被一分為二」，夫妻倆非常困擾，若將古井填平，需花費很多成本。

在基蘭父親的建議下，他們幫井砌上新磚並放入照明器具，最後在頂端放特製玻璃，供人安全經過，成為廚房的裝飾，而且也符合建築法規。艾倫事後與鄰居談及此事，才知多年前街邊的花園也發現類似水井，指小鎮建成前應該是一個果園。