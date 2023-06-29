加拿大一處牧場日前遭黑熊闖入，當時牧場主人正好帶4隻狗外出，無人能出面保護牧場，未料主人飼養的6歲母豬竟挺身而出，勇敢和黑熊對抗，還成功將牠趕跑，保護了牧場裡的所有動物，牧場主人看到監視器畫面後感到不可置信，並準備了一碗水果沙拉，當作感謝牠的獎勵。

根據《每日郵報》報導，加拿大女子水晶（Crystal Walls）在溫哥華島（Vancouver Island）經營一間牧場。本月18日，水晶帶著4隻愛犬外出，並將牧場委託給克里斯蒂（Christy Brookes）幫忙看管，未料一隻黑熊卻趁機闖入，克里斯蒂急忙通知水晶，水晶起初還很擔心，結果竟在監視器畫面上看到，她飼養的6歲母豬芭比Q（Barbie Q）正勇敢和黑熊對抗。

只見雙方僵持了一陣子，芭比Q就主動發起攻勢，大膽朝黑熊衝過去，黑熊見狀嚇壞了，立刻跳了起來連忙後退，最終芭比Q順利把黑熊趕走，牠還試圖把其他牧場中的動物趕進圍欄中，以確保牠們的安全。芭比Q意料之外的行動讓水晶大吃一驚，直呼「不可置信！」

水晶指出，芭比Q從小就在牧場長大，有時會睡在她的床上，她還會帶著芭比Q和4隻愛犬外出旅行，由於一直以來都是人工飼養，芭比Q的個性比較膽小，甚至會被牧場裡的山羊嚇到，只要山羊一靠近牠就會立刻逃跑，因此水晶從未想過，平時一點小事就會被嚇到的芭比Q，竟然能獨自對抗體型巨大的黑熊。

水晶也說，為了感謝芭比Q保衛牧場，她在當晚準備了一碗水果沙拉和「愛的摸摸」當作獎勵。克里斯蒂則透露，她注意到芭比Q在那場事件後的轉變，變得喜歡「扛責任」，「牠嘗試成為每個人的老大，而牠也確實是我的老大，我很愛牠。」