大陸一名男子近日被女友抓包出軌，還揚言有證據，他聽到卻一頭霧水，搞不清楚發生什麼事，直到女友拿出證據照片，他才鬆一口氣、笑了出來，原來只是女友惡搞的錯位照片，而「出軌對象」的真實身分其實只是他的腿，不過曖昧的角度讓腿看起來就像是一名身材曼妙的女子正在和男子親密互動。

大陸網友「家有大志」經常在小紅書分享和女友的逗趣互動，日前他發文表示女友拍到他的「出軌證據」，讓男子滿頭問號，看到照片後才終於恍然大悟，原來是他坐在機車上的姿勢，導致出現有趣的錯位景象。

只見照片中男子身穿藍色上衣和黑色短褲，側著身體倚靠在摩托車的坐墊上，左腿屈起、膝蓋頂在車龍頭，右腳則踩在地上，摩托車的後照鏡還掛有一頂黃色的安全帽，未料從遠處看去，男子的下半身就像是一名身材曼妙的女子，且穿著還十分清涼，再加上曖昧的角度，容易讓人誤會兩人在進行親密行為。

網友們看到照片後，也都忍不住笑了出來，直呼這是「年度最佳錯位圖」，紛紛留言，「你這逆天長腿真的拍出了小三的感覺」、「第一眼真的以為車上有兩個人」、「我看了好久才搞懂」、「我還以為有機車美女！」、「你這出軌對象還真妖嬈」、「怎麼有辦法拍成這樣啊哈哈哈」。