大陸河南鄭州航空港區進行工程建設前，請文物考古研究院勘探，意外在老莊師一地發現共22座墓葬的古墓群，年代跨了近1600年，從東漢延續至明清時期，其中宋金時期仿木建築的磚雕壁畫墓、清代壁畫墓最為精美，還刻有剪刀、熨斗等用品浮雕。

根據《新華網》報導，河南省文物考古研究院2022年10月至鄭州航空港區探勘，在尉氏縣崗李鄉老莊師村一處山崗上發現古墓群，東漢墓2座、宋墓12座、明清墓8座，考古人員常宏傑提到，其中最值得關注的是宋墓，主要由墓道、封門、甬道、墓室構成，墓門和墓室都是仿木磚雕結構，年代是宋朝早中晚期，有些甚至晚至遼金時期。

常宏傑接著說，宋墓墓室裝飾極為豐富，有花鳥、神獸、武器、家具及人物等彩繪壁畫，「還有磚砌的仿木門窗，一桌兩椅等家具，桌上擺放杯盤、食盒、酒壺或茶壺，另外還有剪刀、熨鬥、衣架、衣櫃等生活用具一應俱全」，反映墓主人的日常生活，也顯示宋代社會生活和墓葬風俗，且從墓葬排列來看，推斷是宋代家族墓葬。

考古挖掘負責人樊溫泉提到，古人對建墓選址很講究，也很重視內外設計，因此仿造出現實房屋及宅院，而過去在河南考古挖掘中，也發現過不少宋朝墓葬，但家族墓葬很少見，具有極高的學術價值，目前墓葬群正在進行搬遷保護。