蛇的下顎富有彈性，讓牠們能吞下比自己體型還大的獵物，儘管如此蛇張嘴的大小仍有極限。泰國一名男子近日捕捉到一條蛇獵捕時的搞笑場面，牠偷溜到蟾蜍身後，打算張嘴吞噬，但嘴巴實在太小了，根本吃不下蟾蜍，失手的蛇似乎感到尷尬，急忙轉身離開現場，才發現背後竟有4隻公雞目睹全程。

根據泰媒報導，泰國烏隆（Udon Thani）一名男網友托伊（Toey）在本月26日拍攝到一段逗趣影片，一條三索錦蛇（Radiated Rat-Snake）悄悄爬行至一隻蟾蜍身後，見牠沒有反應，便大膽攀上蟾蜍的背，隨後立起頭部、張大嘴，試圖吞噬蟾蜍，然而牠的口腔不夠大，不足以容納蟾蜍的體型，導致牠在蟾蜍背上轉了一圈後滑開。

失手後的三索錦蛇似乎不敢置信，還覺得有些尷尬，在蟾蜍身邊觀望了幾秒就迅速撤退，而蟾蜍也趁著這個機會跳離現場，只不過當三索錦蛇回過頭時，才發現身後竟有4隻湊熱鬧的公雞，目睹了牠獵捕「落漆」的瞬間，只能急忙穿過公雞開溜。托伊也補充，這之後他就沒再看過這條蛇出現，「也許牠覺得太丟臉了，不敢出門。」

影片PO出才短短3天，就突破150萬觀看次數，網友看到三索錦蛇出糗都笑翻了，紛紛留言，「公雞看起來也很困惑，這麼大隻的蟾蜍牠要怎麼吃？」、「這條蛇好像來幫蟾蜍抓背的哈哈」、「飢餓讓這條蛇高估了自己的能力」、「蛇蛇加油，你還沒吃飯呢！」、「這段影片告訴我們，不要越級打怪」、「蛇：我當時尷尬極了」。