有位1年多前來找我做過離世溝通的媽媽，最近又再度敲我，想確認孩子是否已經去投胎了，「天下父母心」這句話，現在也非常適用在毛孩跟主人的關係上。不管孩子走了多久，我們都還是會想念，但一再想做離世溝通，意味著除了思念外，還有許多的放不下！

學寵物溝通時老師有交代，對於那些一再想做離世溝通的主人，他們真正需要的，不僅僅是孩子說了什麼，而是更多的悲傷輔導，但主人自己不會知道，所以除了孩子的話語，其他的勸導或安慰，對他們都很難發揮作用。

小胖的媽媽收養小胖時，牠已經7歲了，是一隻在收容所的馬爾濟斯，領養回來第2年就子宮化膿需要開刀，我一向對於願意領養大齡孩子的主人由衷佩服，因為牠不再是顏值擔當，健康上總要花費更多心思，但我觀察，似乎身體越不好的孩子，越容易得到主人疼愛，他們總覺得「這是一種甜蜜的負擔」！

「謝謝你在我絕望時選中我」、「我本來以為自己年紀太大，沒有人會要我，就只有媽媽願意帶我回家當女兒，還把我養的胖胖的」、「但媽媽呀，你自己都不喜歡胖，為什麼還要叫我小胖呢？」

「還有，媽媽你越變越美，小胖卻越老越醜，你都只顧自己漂亮，忘了人家也想漂亮啦！」正當我以為小胖是在撒嬌抱怨時，突然發現牠其實是故意用輕鬆戲謔的方式，逗媽媽開心。「因為我的媽媽總是想太多，總是很好強！」「媽媽，你柔軟的部分只有我知道，沒有我陪著你，我有點不放心，還好你總是很忙，不要忙到忘記吃飯呦！」

在小胖眼裡媽媽真的很忙，每天總要到凌晨才能回到家，所以那天寶貝走時，屋子裡就只有牠一隻狗狗。媽媽迫切的想知道，小胖到底是在睡夢中走的？還是心臟病突發痛苦的離開？有沒有吃飽再上路？還是餓著肚子走的？小胖說：「媽媽，我那時候正在等妳回家！」

「讓你孤單的離開，心裡會不會怪媽媽？」

「真的可以說嗎？說了怕媽媽會傷心！」小胖有點擔心的反問，我鼓勵牠實話實說。「小胖不怪媽媽，但有點難過，因為有些事，錯過就來不及了！」

坦白說，我自己的情況跟這位媽媽很像，貓兒子離開時我也正在加班，所以我同樣不知道當時到底發生甚麼事，只知下班時孩子已經冰冷僵硬躺在地板上，所以我始終無法去想像當下那個moment，牠應該很孤單無助，但我儘量不去多想。

直到最近有一位媽媽問我，願不願意看看她孩子最後的那一刻，我鼓起勇氣說「好」，才終於可以勾勒出我貓兒子離去當下的具體畫面。影片中家人慌張無助的哭喊著，看著狗狗無力的喘氣、微抖，直到嘴角流出最後一口黃水，就再也一動不動。

家人原本只是想紀錄孩子的狀況給媽媽看，沒想到成為永別。看完我淚流滿面，曾經我遺憾沒能陪牠經歷這生與死的交界，現在，我卻覺得還好我沒有看到那一幕，但小胖的媽媽透過影像，終究還是看到了令人心碎的畫面。

「還有什麼可以讓媽媽幫你完成的嗎？」

「我曾經希望媽媽多陪我，但現在不用了」、「雖然媽媽常說，哎呀！小胖怎麼連睡覺都這麼可愛，但我知道我老了，沒用了，只會拖累媽媽，我希望媽媽生死要看透。」她接著問：「那還有什麼想要的東西嗎？」「我想要一個快樂的媽媽！」小胖斬釘截鐵地回答，這就是小胖的心願，媽媽千萬別忘記。