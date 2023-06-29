哥倫比亞一名27歲女子日前到海邊度假，未料腿部竟長出許多紅點，起初以為是皮膚過敏，所以並未留意，但搔癢狀況卻越來越嚴重，她嚇得趕緊到醫院檢查，才發現腿上紅疹根本不是過敏，而是寄生蟲感染，並在她的腿部產卵。

根據《每日郵報》報導，27歲戈梅茲（Marystella Gomez）日前與家人到科韋尼亞斯（Coveñas）度假，豈料在海灘放鬆後，她的腿部出現許多紅點與皮疹，一開始以為是過敏，但搔癢狀況越來越嚴重，她才趕緊到醫院做檢查。

戈梅茲表示，醫師檢查後發現，她腿上的紅疹其實是寄生蟲，此為「幼蟲移行症」（cutaneous larva migrans），多半由感染其他動物的鉤蟲所引起，「通常透過動物糞便傳播，牠們的卵轉移至土壤或沙子，然後進入人體皮膚，鉤蟲喜歡溫暖又潮濕的環境，所以常見於熱帶地區」。

戈梅茲舉例說明，有些主人帶貓狗到海邊，毛小孩在沙灘排泄，但主人卻未撿起糞便，當你坐著或踩在沙上，寄生蟲就可能黏到皮膚」，而且寄生蟲會透過人體的體溫識別早晚，通常都是在晚上產卵，所以每當入夜時，她就會覺得非常癢，所幸吃下驅蟲藥後症狀已改善。