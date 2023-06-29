近日一段貓媽媽和小貓的互動影片在大陸網友間引發熱議，只見畫面中一隻小貓似乎偷跑出門，見媽媽「殺」過來抓牠，立刻像個乖孩子蹲坐在地，貓媽媽靠近後，先憤怒地教訓了小貓幾句，接著伸出前爪賞了牠一巴掌，最後才將小貓叼離現場，網友見狀都忍不住大笑，直言彷彿看到了自己小時候和母親互動的畫面。

近日一段逗趣影片在微博瘋傳，從畫面中可以看到，一隻橘白色的小貓蹲坐在轉彎處，一副做錯事、害怕受罰的模樣，隨後貓媽媽就快步走了過來，先保持距離叫罵了幾句，像是在教訓小貓為何不顧安全亂跑出門，接著湊上前聞聞氣味，確認是自家小孩後，立刻伸出貓爪，賞了小貓一巴掌，最後再一口咬住小貓的後頸，將牠叼起、快步離開現場。

網友們看到影片後，都忍不住笑了出來，認為貓媽媽跟小貓的互動，像極了大部分人小時候和母親的樣子，「我的天，感覺在看我媽罵我的畫面，我甚至可以聽懂牠在罵什麼」、「和我小時候好像，我媽也是這樣把我拎回家的」、「我沒想到貓媽媽會打這一巴掌」、「小貓旁邊好像就是投放老鼠藥的地方，貓媽媽打得好，希望小貓沒有誤吃」、「我彷彿聽到貓媽媽罵了好多髒話」、「這麼負責的貓媽媽不多了，我家樓下的生完就跑了」。