美國佛州一名屋主日前凌晨時，聽到自家游泳池發出怪聲，發現池子裡竟有一條3公尺巨鱷，嚇得趕緊通報當地野生單位，由於鱷魚體型非常大，而且泳池磁磚很滑，專家費了一番功夫才捕到鱷魚，驚險過程讓不少人看了捏一把冷汗。

根據《CBS新聞》報導，佛州佛羅里達群島西嶼一名屋主凌晨2點時，聽到泳池有動靜，驚見池裡出現美洲鱷，趕緊聯繫當地野生動物單位，捕獵專家托德（Todd Hardwick）和傑夫（Jeff Peterla）抵達現場後，先是用手電筒確認鱷魚的位置，鱷魚氣得不斷在水池亂竄。

由於鱷魚體型大，且泳池的磁磚很滑，導致捕獵過程並不容易，托德與傑夫費了一番功夫，才成功控制住鱷魚，隨後帶至其他水域放生。獵捕過程曝光後，不少網友表示「鱷魚可能覺得太熱，跑到游泳池消暑一下」、「如果沒注意入水游泳，很有可能變鱷魚的食物」。

美洲鱷只分布在佛羅里達州南部，與美國短吻鱷的棲地重疊，牠們與短吻鱷還是有差異，擁有蜥蜴般的外型、肌肉發達的長尾巴，前腳有5個腳趾，後腳則是4個腳趾，雄性美洲鱷最長可達6公尺，不過在野外生活，通常不會超過4.2公尺，而雌性美洲鱷體型較小，長度約2.4至3.6公尺。