國外一名女子結婚後求子心切，無奈丈夫早已結紮，經過討論後，決定向繼子「借精」，順利生下女兒，但從未讓孩子知道她的身世，如今女兒即將滿30歲，夫妻倆擔心東窗事發，於是向問答專欄投書，詢問「我們該怎麼解釋，她的繼兄才是親生爸爸？」

一名女子投書美國雜誌大西洋（The Atlantic）專欄「親愛的治療師」（Dear Therapist），提到她30年前結婚時，丈夫與前妻已有2個孩子，她也一直想要有自己的小孩，無奈丈夫很早就做了結紮手術，時間過了太久無法接回去，但他們又不想使用精子銀行。

原PO表示，他們想到繼子是捐精最佳人選，身體健康且個性好，還有丈夫的基因，對方得知後也同意幫忙，順利生下女兒，如今她即將30歲，但夫妻倆開始害怕，女兒若意外得知自己的身世，恐怕會難以接受，也不知要怎麼坦白，「我們很焦慮、煎熬，該如何告訴她，她的父親其實是阿公，繼兄才是她的親爸爸」。

心理醫師戈特莉布（Lori Gottlieb）回應，投書者的女兒得知真相時，除了要接受生父的身分外，還有父母欺騙她30年，建議夫妻倆應先道歉，並誠實告知當時的顧慮，可能是不想孩子遭社會批判或受異樣眼光，但別把這個當藉口或尋求理解，優先考慮女兒的感受，對方或許會出現憤怒、悲傷等情緒，需要花時間消化，之後再找時間進一步交談，告訴女兒這不應該是秘密而是一段故事，可以鼓勵她與信任的人分享，另外也要讓其他家族成員知道此事。