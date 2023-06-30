日本一對夫妻上個月到宮城縣旅遊，出海時偶遇一群海鷗，正當妻子興奮地拿起手機拍攝時，突然有一隻海鷗降落在丈夫頭上，還朝著他的臉不斷瘋狂踩踏，試圖「搭便車」節省體力，荒唐至極的景象讓她忍不住大笑，第一時間不但沒有幫忙驅趕，還將爆笑畫面全拍了下來，影片曝光後隨即在網路上瘋傳。

日本一名人妻近日在網路分享一段旅遊影片，內容提到今年5月時和丈夫相偕前往宮城縣氣仙沼市觀光，當時兩人正開心地搭船出海，沒想到航行期間，突然遇到一大群黑尾鷗在船邊伴行，其中一隻海鷗甚至直接降落到丈夫頭頂上，讓兩人大感詫異。

原以為海鷗很快就會離開，沒想到下一秒竟然收起翅膀，試圖在男子頭上站穩，不過因為當天的海風實在太強勁，導致牠不斷腳滑，黃色的腳掌瘋狂踩踏著男子的眼鏡和臉部保持重心，但試了好幾次都沒能站穩，最後只能悻悻然地振翅離去。目睹這幕荒唐景象的人妻，顧不得丈夫的窘境，第一時間就笑著拿手機將畫面拍下。

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言直呼「我是唯一在等海鷗大便的人嗎？」、「很喜歡他的笑容和平靜」、「看起來很享受當下被踩的感覺」、「慢動作畫面又煎熬又好笑」、「幸好大叔戴眼鏡了，不然真擔心他的眼睛」。