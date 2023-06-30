美國女網紅Amouranth靠著魔鬼身材，以及遊走尺度邊緣的直播風格，在實況界闖出一片天，近日她不諱言，截至目前為止最賺的是「睡覺直播」，短短幾小時就能有1萬～1.5萬美元（約新台幣31萬～46萬元）的可觀進帳，若再加上其他收入，每月可望高達200萬美元（約新台幣6224萬元）。

本名為凱特琳（Kaitlyn Siragusa）的Amouranth靠著在Twitch上遊走尺度的火辣風格，成為全球知名網紅，後來更開設Onlyfans帳號，向粉絲提供更多清涼內容，不過她近日接受Podcast節目採訪時自爆，比起她在Twitch直播與在Onlyfans拍片所賺的收入，粉絲們更喜歡看她睡覺。

Amouranth坦言，光是靠著「睡覺直播」向觀眾放送自己睡著的模樣，在短短幾小時內就能賺進大筆財富，「如果只算放在Twitch上的，通常可以賺到上千美元，再加上Onlyfans的話，可能會賺到1萬～1.5萬美元（約新台幣31萬～46萬元）。」她承認，大多數觀眾看她睡覺，更多的其實是為了滿足偷窺慾。

Amouranth的吸金能力讓主持人相當震驚，甚至進一步追問她為何不乾脆每天都開睡覺直播，對此，她直言不諱表示，自己行程滿檔，經常安排睡覺直播其實很麻煩，也會影響到隔天的排程，加上如果拍太多就沒有了新鮮感。