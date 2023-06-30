大陸江蘇一隻黃金獵犬5月初闖入警察局，員警便將牠安置在局裡，未料事隔1個月，都遲遲沒有人來認領，員警看黃金獵犬非常聽話又親人，於是直接收編牠，甚至讓牠晉升為「反詐宣傳犬」，拿到了鐵飯碗。

綜合陸媒報導，江蘇常州的西林派出所日前跑來一隻黃金獵犬，員警並未將狗趕走，反而是安置在局裡，等待是否有主人出現，未料事隔1個月，都沒有人來認領，員警也與金毛產生感情，於是決定收編並取名「毛毛」，還自掏腰包買狗糧和狗屋。

派出所所長吳寧佳表示，毛毛很有親和力，給人一種信賴感，而且定力也很強，以此為出發點，讓毛毛參與反詐騙的任務，牠還穿上「反詐汪汪隊」的背心，在轄區內進行反詐騙的宣傳工作，不少市民提到，狗狗看起來很親人，確實能吸引民眾注意力。

不少動物遇到困難時常會跑警局求助，江蘇江陰市看守所還碰過狐狸，他們平時會收養附近的流浪貓狗，提供住的地方，並在空地準備食物碗，每到看守所吃飯時間，就會特地準備浪浪的食物，豈料一隻白色狐狸聞到味道也跑過來一起吃，伙食似乎太好了，事隔1年後牠變得非常胖，看起來像一顆球，員警笑著說會幫忙控制食物量。