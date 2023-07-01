Russia. Cameras filmed a 49-year-old man being killed by a lightning strike in a parking lot in Krasnodar. He died on the spot. pic.twitter.com/eMEo9H2n6w — PXP Security & Inves (@PXPSecurityInve) June 29, 2023

俄羅斯克拉斯諾達爾（Krasnodar）一名49歲男子採購蔬果時，冒雨穿越停車場，不料卻突然被一道落雷劈中，整個人瞬間燒成火球，當場倒地身亡，離奇畫面曝光後隨即在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，這起事件發生在上月27日，當時天氣惡劣，下起雷陣雨，俄羅斯克拉斯諾達爾一名49歲的蔬果採購商，停好車後準備進入果菜市場，不料在冒雨奔跑的過程中突然被落雷擊中。

從監視器畫面中可見，男子的奔跑速度並不快，沒想到天空突然橘光一閃，一道落雷劈在他的頭上，等到光芒消失後，男子也瞬間應聲倒地。當地消防員接獲通報後立即趕抵現場，發現男子已經身亡，由於死者當時並沒有撐傘，事發地點也不算特別空曠，落雷卻剛好擊中在他身上，驚人巧合讓網友們議論紛紛。

事實上，雷擊意外大多起因於「遭雷電直擊」、「遭側雷擊中」或「遭落雷引起的地面電流流過身體」，若是遇到後者，隨著電流擴散會形成電壓差，越靠近雷擊點、電壓越大，越往外則電壓越小，此時要特別注意，如果邁開大步前行，會造成「跨步電壓」，也就是因兩腳踩踏的區域電壓不同，而產生電位差，導致電流通過雙腿。

台電過去就曾提醒，遇到雷擊時，可採取蹲低、雙腳貼近的小碎步方式，慢慢遠離帶電區域。此外，師大附中物理老師陸怡中認為，殭屍跳、單腳跳也是可行的方式之一。