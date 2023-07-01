海景房不稀奇，近日大陸除了「豪華豬景房」一炮而紅，重慶一名女子也在網路上曬出自家的「水井房」，意外掀起熱議。根據網路上瘋傳的影片可見，這間水井房位於二樓，窗戶一打開就能看見清澈見底的山泉水，可以用來做飯、洗衣，水質相當穩定。

綜合陸媒報導，家住重慶彭水苗族土家族自治縣的歐姓女子，近日在網路上分享自家的「水井房」意外爆紅，畫面中可見，這間位於二樓的水井房，窗戶一打開就能看見一座由石頭砌成的水缸造景，裡頭裝滿清澈的山泉水，可用來做飯、洗衣和打掃。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「還可以這樣住，我算是大開眼界了」、「做飯的時候就能打開窗戶直接舀水，這也太爽了」、「這麼清澈的水，洗個菜都感覺對不起它」。不過也有人好奇「先有水還是先有房？」、「房子是不是很潮濕？」、「漲水了怎麼辦？」還有人質疑影片真實性。

對此，歐女表示，水井房是3年前修建的，自家的山泉水缸則完全是無心之舉，「鄉村裡的老房子（以前是木屋）多數都是依山而建，基本每家每戶都會在房子後面修一個水缸或者水井，來收集雨水和井水，以備不時之需。」她坦言當時只考慮到收集雨水，後來突發奇想，利用地勢修建了水缸儲水，不料2個月後發現石縫裡有清澈的泉水流出，就一直用到現在，她也強調，水是一直流動的，很穩定，「房子不潮溼，也不會漲水到廚房，下雨天更不會渾水」。