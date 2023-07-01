大陸黑龍江一名村民日前在樹林中，發現一隻小牛離奇死亡，現場留下野生動物爪痕，趕緊報警求助，經過專家判斷，爪印像成年老虎的特徵，且牛被吃的肉量也符合老虎的進食量，村民得知後都感到非常驚恐。

綜合陸媒報導，黑龍江牡丹江市四平村一名村民近日前往山區，發現一隻小牛倒臥樹林間，已經沒有生命跡象，推斷應該是被大型野生動物咬死，現場還留有兇手的清晰爪痕，警方得知後趕赴現場勘驗，並上報林草局做技術鑑定，不過海林市新安鎮也曾出現小牛被咬死的情況，檢查後兇手是野生東北虎。

而專家根據外觀判定，爪印符合成年老虎的特徵，而且從小牛被咬去的肉量，也與老虎的進食量相符，其頸骨被咬斷，留下兩個齒洞，顯示兇手咬合力較強，因此目前初步認為，此次也很有可能是野生東北虎所為。

東北虎又稱為西伯利亞虎，是目前世界上最大貓科動物，分佈於俄羅斯東南部、朝鮮和大陸東北等地區，被大陸列為國家一級保護動物，東北虎主要在夜間活動，白天通常在岩洞或草叢休息，以鹿、野豬、麝、狍子、斑羚、青鼬等動物為食，偶爾捕食蛇類和魚類，若出現食物缺乏狀況，還會捕殺豬、羊、牛等家禽家畜，甚至可能襲擊人類。