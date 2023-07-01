Teen charged with animal cruelty after being filmed attempting force baby alligator to drink alcohol https://t.co/8fr5f14PvM pic.twitter.com/3jQOTTkFRk — Daily Mail US (@DailyMail) June 29, 2023

近日網路上瘋傳一段離譜影片，美國一群屁孩刻意讓一隻小鱷魚咬住酒精飲料，接著再將鱷魚當作酒罐底座一把抓起，順勢喝掉整罐啤酒，過程中儘管遭到阻止，但依然一意孤行，最終隨著影片曝光，這群少年因為觸法遭到傳喚。

綜合外媒報導，美國佛羅里德州普蘭特城一群少年，近日被拍到在一間餐廳的戶外停車場虐待動物，根據網路上瘋傳的影片可見，其中一名穿著紅衣、黑褲的少年，故意將一隻小鱷魚的嘴巴撐開，確保牠咬住啤酒罐之後，便將其當成酒罐底座，一把抓起後順勢喝掉整罐啤酒，甚至在暢飲完畢後直接將小鱷魚連同酒罐扔在地上，其餘同夥則笑成一團。

錄下整個過程的女子雷克薩斯（Lexxus Thomas）指控，自己當下曾試圖阻止這群少年，並明確表示「完全不好笑」，但對方絲毫不以為意，除了強餵鱷魚飲酒，還把牠當作酒罐底座，甚至將其扔來扔去，「我就是要讓這群少年的父母看看，他們的小孩不斷折磨著小鱷魚，給牠帶來無止盡的痛苦。」

影片曝光後隨即引爆網友撻伐，甚至鬧到全國性的媒體跟進報導，野生動物救援及康復組織（Wildlife Rescue & Rehabilitation）主席葉慈（Vernon Yates）表示，小鱷魚恐怕遭到更多虐待，因為牠被扔回地面時，看起來狀態不佳，並強調擅自捕捉鱷魚是不被允許的行為，這群少年的惡劣行徑已經明顯違法。

此外，這段影片也引起佛羅里達魚類和野生動物保護委員會（Florida Fish and Wildlife Conservation Commission）的注意，所幸小鱷魚被捕獲後已釋放到蓄水池中，目前狀態良好。至於涉案少年則已被當局傳喚及調查。

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