美國黃石公園以壯麗的自然景觀以及地熱資源聞名國際，吸引不少遊客朝聖，不過近日卻傳出有遊客無視安全警告標誌，擅自靠近高達攝氏78度的溫泉，甚至直接將手伸進池子裡試水溫，結果燙得發出慘叫聲，愚蠢行徑全被附近遊客拍下，影片在網路上瘋傳。

綜合外媒報導，近日網路上瘋傳一段影片，只見一對男女前往懷俄明州的黃石公園旅遊時，絲毫不顧現場告示牌的安全警告，擅自翻過觀光步道旁的木製圍欄，接著走進溫泉Silex Spring，其中女遊客甚至還好奇地將自己的手伸進平均溫度為78度的溫泉池裡。

影片中可見，女子將手伸進溫泉池之前，為防自己整個人因重心不穩掉入溫泉中，還請同行男子幫忙拉著，結果當她將另一隻手伸進池中後立即放聲慘叫，崩潰疾呼「好燙，這個真的很燙！」愚蠢行徑讓現場目睹的其餘遊客忍不住發聲嘲笑。

據拍攝這段影片的網友表示，當下本來打算將畫面用來檢舉女遊客的離譜行為，但最後因為在四周找不到園方工作人員而作罷。不過隨著影片在網路上瘋傳，也引來黃石公園管理局關注，並表示已經針對影片內容進行調查，同時提醒遊客，目前已有20多人因為掉入溫泉，導致燒燙傷或死亡，因此嚴禁遊客觸摸或是浸泡溫泉。