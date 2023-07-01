澳洲一名女子日前在廣播節目上，分享自己「最短命的一段關係」，結婚當天她與丈夫忙進忙出，晚上還去續攤，新婚夜她累到不想動，因此拒絕丈夫求歡，未料隔天她起床後，對方竟提出離婚要求，讓她非常傻眼。

澳洲廣播主持人艾比（Abbie Chatfield）日前在節目上，接到一名自稱瑞秋（Rachel）的call-in，分享她最短命的一段關係，提到她與丈夫結婚當天，晚上又去續攤慶祝，回到飯店房間後，她已經累到不想動，因此丈夫來求歡時，她就直接拒絕了。

瑞秋提到，豈料隔天丈夫就提出離婚，他們結婚甚至不到24小時，兩人2周後正式分居，當時讓她非常難過，如今她也看開了，迫不及待想離開新婚丈夫。艾比與另外2名男性製片人聽完後，都直呼新郎非常恐怖，艾比也提到「聽很多人說，新婚夜不想做愛，因為真的太累了！」

此段採訪被製作團隊剪輯成TikTok影片，在網路上引發熱議。許多人認為，瑞秋趕緊離開才是正確選擇，還有人分享自己的新婚夜趣事，「當時我邊拆頭上的髮夾，老公在旁邊哭著說有多愛我，但真的太累，下一秒我就睡著了」、「我老公光是幫我解禮服背後的扣子就累壞了，根本沒力氣再幫我脫裙子」。