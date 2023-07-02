美國徒步探險家韋奇（Kenny Veach）過去在內華達州的沙漠發現一處神秘洞穴，沒想到走進入口處後全身竟然不由自主的劇烈震動，嚇得立即逃離現場。後來當他再度重返現場一探究竟，卻從此離奇失蹤，由於事發地點就在美國軍事基地51區附近，引發各界揣測。

綜合外媒報導，47歲的韋奇是經驗豐富的徒步探險家，過去曾在外星研究組織「Sirius Disclosure」某影片下方留言，提到在內利斯空軍基地附近徒步旅行時，發現了一個隱密的洞穴，「洞穴入口形狀就像一個完美的大寫M，然而當我走向洞穴時，全身卻突然開始震動，尤其是越靠近洞口就震動地越厲害。突然間，我感到非常害怕，並且飛快逃離那裡。」

後來韋奇又再度重回現場，並於沙漠中跋涉10小時，試圖尋找位在「轟炸靶場旁邊山上」的洞穴，但依然一無所獲。2014年11月10日，他第三度前往洞穴，並在出發前告訴家人，這是一次短暫的過夜之旅，但卻從此失蹤，儘管當局展開大規模搜索，甚至出動直升機，但最後只在一座廢棄礦井附近找到他的手機。

徒步探險家韋奇第二次出發尋找 51 區附近的神秘洞穴，但即便在沙漠中跋涉10小時，依然一無所獲。（影片取自YouTube/snakebitmgee）

對於韋奇的離奇失蹤，不少網友提出陰謀論，認為幕後黑手可能是外星人或是美國政府的機密部門，畢竟位在美國內華達州林肯郡南部的51區，傳說是美國政府對墜毀的外星人飛船進行試驗的地方，一直是許多UFO迷嚮往的神秘基地。

不過韋奇女友事後出面表示，自己以前經常和韋奇在內華達州的沙漠徒步旅行，調查廢棄的採礦區和洞穴等，而韋奇與憂鬱症抗爭多年，並且拒絕服藥就診，她認為男友很可能是故意將手機留在礦井附近，避免透過訊號被追蹤，選擇獨自離開人世，「他在這趟單人徒步旅行中沒有攜帶攝影機，代表他沒有意圖拍攝任何東西」。

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