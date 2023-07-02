美國一對夫妻半夜睡覺時，聽到愛犬發出低沉的吼聲，以為有人闖入家中，未料到客廳查看時，發現上門的客人竟是一隻小鱷魚，嚇得夫妻倆急忙報警求助，最終順利由專業人員抓捕、運走，並推測是因為最近天氣太熱，鱷魚透過狗門感受到涼意，才會跑到屋內吹冷氣。

根據《每日星報》報導，美國夫妻唐和簡（Don and Jan Schultz）前陣子搬家到路易斯安那州的新伊比利亞（New Iberia）居住，沒想到竟有「貴客」上門歡迎他們。這起事件發生在6月30日凌晨1點半左右，唐和簡飼養的澳洲牧羊犬「貓熊（Panda）」突然發出低沉的吼聲，夫妻倆被吵醒後，認為有人闖入家中，於是唐拿著槍悄悄走出房間、查看動靜。

就在他經過轉角、即將抵達客廳時，在地毯邊緣看到了鱷魚的形狀，唐下意識地跳開，「我的腳距離牠的頭大概只有30公分。」隨後急忙返回房間，告知簡有一隻鱷魚闖入，起初她以為丈夫只是在「鬼扯」，但當唐拿手機拍下鱷魚的照片時，她才終於相信，兩人立刻報警求助。

伊比利亞堂區警局（Iberia Parish Sheriff’s Office）派出3名員警，並找來當地魚類及野生動物部的人員一起到現場捕捉鱷魚。從唐和簡上傳到YouTube的影片可以看到，一名男子拿著套索工具緩慢靠近，並趁鱷魚不注意時將其捕捉、帶往車庫，為了確保安全，他還拿膠帶封住鱷魚的嘴巴、用繩子綁住牠的四肢，隨後將鱷魚送往安全地點。

唐透露，專家認為是因為過去幾周的天氣過於炎熱，鱷魚經過唐和簡的家門前，從狗門感受到冷氣的涼意，所以才會穿過狗門進入屋內。經過這場令人驚嚇的遭遇後，唐和簡決定裝置智慧狗門，僅有「貓熊」的項圈能感應、開啟新狗門。