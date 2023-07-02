印度一名男子經由家人介紹，近日開心迎娶新娘，且婚禮過程一切順利，沒想到在洞房之夜，新娘突然表示胃部劇痛，嚇得他趕忙送太太就醫，然而到了醫院，醫師卻說新娘已經懷孕7個多月，隔天更早產生下一名女嬰，讓男方家屬錯愕不已。

根據《今日印度》報導，北方邦（Uttar Pradesh）一名男子透過家人介紹，上月26日迎娶了來自泰倫迦納邦（Telangana）的女子，婚禮過程一切順利，不過到了洞房花燭夜時，女子卻突然大喊自己胃痛，因此被緊急送醫。沒想到醫生替女子進行檢查後，卻告訴男子，女方早已懷孕7個月，讓他當場愣在原地。

事實上男子婚前就發現新娘小腹隆起，但對方及其家人宣稱是因為進行腎結石手術的緣故，肚子才會腫脹，男方家也不疑有他，便同意了兩人的婚禮，怎料新娘在洞房夜突然聲稱胃痛，並於隔天誕下一名女嬰。

雖然女方在東窗事發後尋求原諒，但男方家拒絕接受，兩人的婚事也就此告吹，目前女方家人已經將新娘和嬰兒接回家中照顧。警方事後也證實接獲這起婚姻糾紛的訊息，但由於雙方已私下達成和解，因此不會介入干預。