一具座頭鯨屍體近日漂流到澳洲海域，且引來約50隻虎鯊瘋狂攻擊，最終將牠的屍體撕咬成碎片，整個過程都被專家用無人機拍下，當局政府也提醒民眾，不要接近有鯨魚屍體的海域，避免發生危險。

綜合外媒報導，澳洲赫維灣（Hervey Bay）的海面上發現一具座頭鯨屍體，當地環境與科學部門人員接獲消息後，立刻派無人機前往屍體上空拍攝，從畫面中可以看到，約50隻虎鯊正在瘋狂啃食座頭鯨，將牠的屍體撕成碎片；同時，當地政府也發布警告，要求民眾不要靠近海洋生物的屍體，以免發生危險。

大桑迪海洋公園（Great Sandy Marine Park）管理人員克利夫頓（Daniel Clifton）表示，這隻座頭鯨並非被虎鯊殺死，而是因為生病自然死亡，「一頭鯨魚的死亡雖然令人悲傷，卻為其他食腐動物創造了生命來源，包含魚類、鯊魚或其他海洋生物。」這也是座頭鯨的屍體會引來鯊魚的原因，「哪裡有死鯨，附近就可能有鯊魚。」

太平洋鯨魚基金會（Pacific Whale Foundation）助理研究員麥戈文（Barry McGovern）則說，很高興能看到這麼多的虎鯊，這代表該區域有健康的生態系統，「雖然看到死去的鯨魚很可怕，而且還被鯊魚吃掉，但鯊魚正在進行服務，牠們是海洋的清潔人員。」如果沒有虎鯊，人們可能會在海灘上發現更多死亡擱淺的屍體。

《獨立報》報導指出，這些鯨魚正在進行一年一度的遷徙，共同活動的鯨魚越多，在遷徙過程中自然死亡的鯨魚數量就越多，這隻座頭鯨的屍體已經是一周內發現的第五具，其中還有不少於海灘上擱淺的案例，克利夫頓提醒，人們應該與擱淺的鯨魚屍體保持距離，因為牠們身上可能也帶有人畜會共同感染的病毒，所以千萬不能觸摸。