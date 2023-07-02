大陸浙江有一家3口在幾年內陸續過世，導致價值100多萬人民幣、折合新台幣430萬的遺產無人繼承，事後當局發布一則尋找繼承人的公告，立即引來十多位相關權利人爭產，所幸經官方逐一查核，終於在32年後找到百萬遺產的歸屬。

綜合陸媒報導，這起事件發生在浙江諸暨的王家堰自然村，村民戴而海名下房屋被列入徵收，按照徵收補償的標準，戴而海一家留下的老房子，大概可以補償100多萬人民幣（約新台幣430萬），但由於戴而海在70年代就去世，此後他的兒子戴華根因病身亡，到了1991年妻子趙杏花也離世，一家3口亡故年份久遠，當時知情的人不是年紀太大就是已經過世。

負責徵收事宜的官員只好在上月16日公開登報，尋找戴而海一家的遺產繼承人，沒想到公告一出，冒出10幾位自稱是戴而海及趙杏花的侄子、侄女，前來申請繼承權，讓工作人員相當頭痛，「每一位前來的村民我都不放過，向他們打聽，盡可能找到一些蛛絲馬跡」。

所幸經過10幾天的努力，負責人針對各個申報人所提供的相關證明，完成甄別工作後，終於就戴而海名下房屋的徵收補償分配達成協議，確認戴家92歲的養女趙沖娟是遺產繼承人，對方也在兒子的陪同下完成簽約，為遺產繼承案劃下句點。