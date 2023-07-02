印度近日發生一起離奇的蛇咬傷致死事件，44歲男子先被毒蛇咬傷腳踝，送醫治療後身體逐漸康復，幾天後醫生同意讓他回家休養，未料才出院一天，男子又慘遭毒蛇攻擊，另一隻腳被咬傷，而他的身體因為尚未完全康復，所以無力承受第二次的蛇毒，最終不幸身亡。

A day after he returned home, he was again bitten by a snake and died.#Rajasthan https://t.co/1z6OVnZlA3 — IndiaToday (@IndiaToday) June 30, 2023

根據印度媒體報導，來自拉加斯坦邦（Rajasthan）的44歲男子賈薩布（Jasab Khan）6月20日被一條毒蛇咬傷了腳踝，隨後被緊急送往醫院治療，在注射抗蛇毒血清後，健康狀況逐漸好轉，於是醫院在25日讓賈薩布回家休養。豈料才剛回家一天，悲劇再度上演，又有一條毒蛇出沒，咬傷了賈薩布另一隻腳，但因為身體尚未完全恢復，導致他無法承受第二次的蛇毒，最終不幸身亡。

報導指出，兩次咬傷賈薩布的都是一種名為「班迪（Bandi）」的毒蛇，是一種在拉加斯坦邦沙漠地區常見的品種。賈薩布還在世的親人包含母親、妻子、4名女兒和1名兒子，大家得知他的死訊都悲痛不已，雖然不知道兩次「犯案」的毒蛇是否為同一條，但他的家人已經把害死他的那條殺死，目前警方正在調查這起離奇又罕見的悲劇。

氣候逐漸炎熱，許多國家、地區都開始有大量蛇類出沒，印度法路卡巴德（Farrukhabad）一處村莊，一名3歲男童日前在自家後院玩耍時，抓起一條蛇、放入嘴巴啃咬，直到要吞嚥時感到不舒服，大哭後才引來大人注意，看到他嘴邊掛著蛇的屍體，嚇到立刻將他送醫，所幸那條蛇沒有毒，男童並無大礙。