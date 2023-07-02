國外一對夫妻渴望擁有孩子，但丈夫在前段婚姻已經生過2名小孩，並做了結紮手術，為了確保孩子能擁有夫妻倆的基因，妻子請求繼子捐精，並生下一名女兒；如今30年過去，這對夫妻希望告訴女兒真相，讓她知道一直以來以為的「哥哥」其實是她的親生父親，「爸爸」則是她的祖父，但夫妻倆又擔心女兒無法接受事實，於是尋求專家建議。

根據《每日郵報》報導，國外一名匿名女子向雜誌《大西洋（The Atlantic）》的專欄「親愛的治療師（Dear Therapist）」投稿，她透露和丈夫結婚時，對方已經有2名孩子，但她沒有，因此兩人很想生小孩，卻礙於丈夫在幾年前做了無法逆轉的結紮手術，導致這個夢想難以實現，於是兩人開始尋找各種方法。

因為夫妻倆都希望孩子能擁有雙方的基因，所以他們不考慮使用精子銀行的精子，而是請丈夫的兒子作為捐精者，「我們認為這是最好的決定，我們的孩子將繼承丈夫的基因，而且我們了解我繼子的健康、智力和個性，他也同意提供幫助。」

然而如今多年過去，用繼子精子生下的女兒已經30歲，讓女子和丈夫相當猶豫是否要把真相說出來，「我們該如何告訴她，她的爸爸其實是她的祖父，她的哥哥才是她的親生父親，而她的姊姊實際上是她的阿姨，她的姪子其實是同父異母的弟弟？」女子直言，這件事對丈夫來說也很艱難，「他想讓女兒知道，他永遠是她的父親。」

專欄作家兼心理治療師戈特莉布（Lori Gottlieb）對此表示，將真相說出來，代表女兒必須被迫接受2個現實，第一就是她親生父親的身分，第二則是被她稱作父母的人欺騙她長達30年，戈特莉布建議，在道歉以前必須盡可能簡單、清楚地描述事實，並且不要為自己找藉口，一切都以女兒的感受作為優先考量；另外戈特莉布也說，在告知女兒真相前，應該通知身為捐精者的繼子，他的家人也有權得知真相。