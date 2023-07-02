國外一名男子游泳時突然遭到鯊魚攻擊，沒想到就在他絕望等死之際，突然有一群海豚現身解圍，打斷鯊魚的猛烈攻勢，讓他最終得以被趕到的船隻撈起送醫，他深信，自己之所以能撿回一命，歸功於海豚的見義勇為。不過海洋生物專家卻戳破他的浪漫想像，直言海豚可能只是自我防衛而已。

綜合外媒報導，外國男子馬丁（Martin Richardson）在國家地理頻道最新紀錄片「Saved from a Shark」提到，過去在埃及紅海游泳時，慘遭一尾尖吻鯖鯊攻擊，因為被狠咬了5口而大量失血，「鯊魚沒有理由停下，我正在等待一場瘋狂的進食秀，而獵物是我，因為我知道牠一直不斷在我四周環繞著」。

不過就在馬丁絕望等死之際，突然一群海豚現身在他四周，打斷了鯊魚的攻擊；於此同時，一艘船隻趕在鯊魚之前，快速將他撈起送醫，雖然事後傷口縫了300多針，但總算撿回一命。

儘管馬丁堅信，是海豚救了自己的性命，不過佛羅里達國際大學（FIU）生物科學系教授麥可（Mike Heithaus）指出，這可能是一場美麗的誤會，因為大多數情況下，海豚只是為了保護幼崽。以馬丁的案例而言，海豚當下看見大片血水，就知道該區域有鯊魚出沒，如果群體中正好有幼崽，海豚就會主動採取攻勢，避免遭到攻擊。