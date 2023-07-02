泰國近日發生一起離奇事件，一名49歲女子罹癌病逝，然而在家屬即將送她去火化前，女子卻突然「死而復生」，睜開眼睛、大口喘氣，讓在場所有人都嚇壞了，女子的母親開心不已，急忙將她送回醫院接受治療。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在6月29日，泰國49歲女子查塔彭（Chataporn Sriphonla）因為癌症住院治療，但醫生認為她存活的機率很小，母親瑪莉（Mali）不捨讓女兒在醫院死去，希望她能和家人一起度過人生最後的時刻，於是安排查塔彭出院，未料搭乘救護車時，查塔彭突然失去呼吸心跳，被醫護人員判定死亡。

瑪莉得知女兒的死訊悲痛欲絕，並打電話通知親朋好友，打算盡速替女兒辦一場喪禮，查塔彭的遺體被存放在棺材中，並在寺廟待上一晚，隔天白天便將其送去火化，然而在移動過程中，查塔彭竟奇蹟「復活」，喘著大氣醒了過來，讓車上所有乘客都嚇壞了。

見女兒「死而復生」，瑪莉開心不已，急忙將這個喜訊分享出去，並把女兒送回醫院，目前正在接受醫療監護。查塔彭的家人對於這個離奇現象都感到十分困惑，但他們相信查塔彭會一直堅持、努力活下去。

這並不是最近唯一一起「復活」案例，南美洲國家厄瓜多一名76歲女子貝拉（Bella Montoya），6月9日也曾在棺材裡復活，醫生宣判貝拉死亡，但守靈期間她卻突然甦醒，不斷抓撓棺材，發出詭異聲響，家屬對此相當震驚，急忙將貝拉送往醫院，結果一周後她仍不敵病魔死亡。