近日網路上瘋傳一段影片，只見一隻蟾蜍竟然將巨蟒當作坐騎，停留在蛇的身上搭霸王車，不要命的行徑讓網友看了替牠的安全捏一把冷汗，紛紛留言直呼「這趟便車好像有點危險啊」。

抖音（TikTok）上一段名為「青蛙（應是蟾蜍）像搭火車一樣騎著蛇」的影片在網路上瘋傳，畫面中可見，一條巨蟒在草地上蜿蜒前進，不過身體後半部竟然趴著一隻蟾蜍，即使巨蟒走S形左右擺動，但蟾蜍依然穩如泰山地坐在牠身上。仔細看才發現，蟒蛇似乎沒有發現蟾蜍的存在，逕自在草地上爬行，詭異畫面全被拍了下來。

網友們紛紛留言直呼，「輸送帶的概念」、「最好不要被發現」、「這趟便車好像有點危險啊」；不過也有人打趣笑說「蛇蛇出門帶個便當也是很合理的」。

無獨有偶，過去一名澳洲男子莫克（Paul Mock）也曾捕捉到一群甘蔗蟾蜍（cane toad）騎在巨蟒身上的罕見畫面，但蟒蛇並沒有對蟾蜍做出攻擊行為，讓他不禁猜測，當地甘蔗蟾蜍氾濫，可能蟒蛇已經吃膩了，或是身上的蟾蜍其實是牠的儲備糧食。

對此，新南威爾斯大學兩棲類專家蘿莉（Jodi Rowley）表示，甘蔗蟾蜍屬於外來種且生殖力超強，被引入澳洲後嚴重破壞了當地的生態系統，而畫面中的這些是雄性蟾蜍，「牠們很可能是誤把蟒蛇當作交配對象，正試圖與其交配中」。