世界上美食百百種，但不是每種都能被大眾接受。大陸一名男網友透露，他的老婆非常愛吃蟲，每天三餐都必須把蟲子入菜，還自創出許多特殊料理，包含蠶蛹餃子、蠶蛹披薩、蟲子燒賣等，就連甜點和水果盅也不忘把蟲子加進去，其他網友看了都大呼噁心，直言男子和老婆絕對是真愛。

從網路上流傳的影片可以看到，一名男子稱老婆在做蟲子料理時，可以說是一名「廚神」，基本上每天的三餐都一定會有蟲入菜，舉凡餃子、餛飩、燒賣、包子、蟲凍、烤串、披薩、蒸蛋、麻辣燙、水果盅、甜品，或是單純大火快炒、油炸等，都難不倒他的老婆，讓男子忍不住自嘲：「娶了個老婆，和蟲子結下了不解之緣。」但他也強調老婆的廚藝很好，這些蟲子料理都非常好吃。

網友們看到影片後都相當震驚，紛紛留言，「別人看他們吃蟲，我看他們是真愛」、「你老婆上輩子是鳥吧？」、「這絕對是真愛」、「你們是彭彭與丁滿嗎？」、「我最多只能接受油炸的，水果盅或加進湯裡我真的不行」、「我做錯了什麼，要這樣懲罰我？為什麼要讓我看到這段影片？」。

另外也有網友指出，蟲子的價錢其實並不便宜，能每天都吃這麼大量，這對夫妻家裡的經濟狀況肯定不簡單。事實上這對夫妻各自都有在抖音經營帳號，分享他們每天的「吃蟲日常」，其中女方家裡有一座專門養殖蠶的山，所以才有辦法實現「蟲子自由」，每天都能將蟲子做成三餐。