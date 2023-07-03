披上一襲華麗的白色婚紗，是不少準新娘的夢想，國外一名27歲女子同樣如此，不過她的未婚夫卻不允許她在婚禮當天穿上白色禮服，甚至為此大發脾氣、情緒潰堤哭出來，原因是她早在18歲時就將童貞獻給前男友，早已不再純潔。離譜言論讓準新娘感到錯愕，並重新思考是否要嫁給眼前的男人。

綜合外媒報導，國外一名女子透露，與未婚夫瑞安（Ryan）交往6年，兩人自從訂婚後便開始著手籌備結婚宴客等事宜，不料瑞安卻要求她不准穿白色婚紗，當下雖然令她大感意外，但一想到瑞安是個很有藝術感的人，猜測這項要求可能與婚禮當天的拍攝效果有關，不過她並沒有放在心上，依然決定穿著白紗步入禮堂。

不料當女子2周後收到婚紗時，瑞安卻大發脾氣，認為她應該要穿紅色禮服，因為她早在18歲就將童貞獻給了前男友。瑞安甚至將這件事情告訴他的母親，認為母親會跟自己站在同一陣線，並且幫忙說服未婚妻不要穿白紗，不料母親卻吐槽他，「你同樣也失去了童貞，也要穿上紅色禮服才行。」此話一出，瑞安當場情緒潰堤哭了出來，還指責未婚妻穿上白紗，等同欺騙所有賓客。

對此，女子頓時心涼了半截，坦言瑞安似乎一直很在意她在18歲時失去童貞，甚至感到不安，尤其是兩人交往時，瑞安還是處男，「這一切都讓我開始懷疑，是否真的要嫁給眼前的男人…」最終雙方解除了婚約。