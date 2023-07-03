大陸一間公司近日遭長約2公尺的長蛇入侵，員工全都被嚇跑，留蛇獨自待在大廳，員警趕到現場後，先將其轉移到室外的草坪，並和牠「纏鬥」數分鐘，才終於順利抓捕、裝入塑膠袋內，隨後再帶牠前往安全區域放生，順利解除公司危機。

根據《荔枝新聞》報導，6月27日一條長約2公尺的蛇闖入位於江蘇南京的一處公司大廳，員工看到有蛇出沒，都嚇得逃離公司，因為擔心牠會咬人，於是急忙報警求助。員警到場後，認出這條蛇的品種為「王錦蛇」，雖然牠屬於無毒蛇，但因為民眾難以辨認蛇的毒性，就會感到比較害怕。

報警的員工透露，這條王錦蛇昨天就已經「光顧」公司，但後來跑走了，沒想到今天再度出現。員警拿來一根長竿捕網，將其捕捉並帶往室外草坪，然而因為捕網太淺，王錦蛇不斷脫逃，雙方「纏鬥」了幾分鐘後，員警才終於將牠轉移到塑膠袋內，隨後帶到安全地區放生，順利解除危機。

員警也提醒民眾，目前正值蛇蟲頻繁出沒的季節，草叢、樹林、屋簷等陰涼角落都容易成為蛇類的棲息之處，外出時要隨時注意周邊，如果發現有蛇，千萬不要動手去抓，應該通知專業人士前往處理，若不慎被蛇咬傷，則必須盡快前往醫院診治。