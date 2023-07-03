古代四大美人之一的西施，是「美人計」的典故來源，當時越王勾踐為了復仇，將西施進獻給吳王，吳王沉迷於西施的美色、荒廢朝政，最終導致吳國滅亡。然而西施的色誘任務結束後卻行蹤成謎，有傳聞說她和功臣范蠡「私奔」度過餘生，不過大陸歷史教授指出，真正的結局可能不如想像中美好。

大陸中央民族大學歷史文化學院教授蒙曼指出，在民間的傳說中，西施的下場主要有6種說法，第一種就是她和范蠡私奔、共度餘生；第二種為吳人認為她是導致國破家滅的妖孽，於是將她放進皮袋中、沉入江底；第三種是范蠡在太湖上把西施推下水；第四種是西施死於亂軍之中；第五種則是出現於戲劇作品中，西施雖然開心美人計成功，卻又心生愧疚，最終忍受不了內心的折磨而自我了斷。

蒙曼提到，在這5種說法形成以前，其實有文獻指向西施的第六種結局，最終成為越國政治的犧牲品。越王在消滅吳國後產生質疑，認為西施若能靠美色顛覆吳國，是否也能藉由美色來顛覆越國，或是越王並不想讓大眾發現美人計背後藏著的黑暗因素， 所以比照一些有功之臣的處理方式。

有功之臣像是文種，雖然他在越王的復仇大計裡做出巨大貢獻，最後卻被越王給逼死，此前范蠡曾寫信給文種，「飛鳥盡，良弓藏；狡兔死，走狗烹。」指飛鳥被射盡後，弓就不被需要了；狡兔死後，用來打獵的狗也會被人吃掉。范蠡以此警告文種，越王只可共患難，不可共享樂，建議他盡快離開越王，後期文種多以生病為由不上朝，卻仍遭越王賜死。

蒙曼表示，許多歷史學者認為，縱然文種是功臣仍被犧牲，西施恐怕也逃不過類似的命運，最終被越王丟在一個木筏上，任她在水面上漂流、自生自滅。