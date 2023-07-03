美國一名女子日前出海進行槳板運動比賽，未料過程中竟被一隻雙髻鯊尾隨，從PO出的影片中可以看到，海面上有一個魚鰭不斷左右移動，跟在女子身後，她的丈夫發現以後，立刻冷靜地指揮她往支援船的方向靠近，最終順利擺脫鯊魚、解除危機。

根據《每日郵報》報導，瑪萊雅（Malea Tribble）日前和丈夫瑞奇（Ricky）及友人加布（Gabe Barajas）出海進行槳板運動（Paddle Boarding）比賽，從巴哈馬群島往佛羅里達州方向前進的過程中，坐在支援船上的瑞奇發現瑪萊雅身後有一隻雙髻鯊（Hammerhead Shark），於是冷靜地告知妻子，要她往船的方向慢慢划過來。

瑪萊雅表示，當時她正在海中央，看不清身邊有什麼生物出沒，只感覺海浪有些顛簸，還有東西碰了她的槳板一下，原本還以為只是海藻，沒想到竟是一隻鯊魚，且直到後來看了影片，她才知道這隻鯊魚有多大。

從影片中可以看到，有一個魚鰭在海面上左右移動，並不斷尾隨瑪萊雅，當她靠近支援船後，鯊魚又轉往另一邊在海上漂浮著的加布，眾人見狀急忙叫加布坐在槳板上方，待危機解除後，他們又踏上返回佛羅里達州的旅程。

儘管面對如此危急的狀況，瑪萊雅卻說她並未感到不安全，「我當時心情很平靜，因為我沒有時間感到害怕。」並且她也不會因為一次被鯊魚尾隨的經驗，而放棄未來繼續參加槳板運動比賽的機會。