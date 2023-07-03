貓抓老鼠是再正常不過的事，尤其是在鄉下地方，大家早已見怪不怪，不過近日大陸一隻虎斑貓卻靠著過人的捕鼠技術，在網路上爆紅，只見牠一口氣獵捕了好幾隻老鼠，還將獵物同時叼在嘴裡，像含了一大串粽子般，大豐收的模樣讓網友大讚根本是狠角色。

根據微博上瘋傳的影片顯示，大陸一隻虎斑貓在玉米堆中獵捕老鼠，尤其是牠臉一轉向鏡頭，讓不少人看了嚇一跳，只見牠嘴裡叼的不只有1隻老鼠，目測至少3隻以上，但牠還不滿足，繼續眼觀四面、耳聽八方，盯緊了眼前蠢蠢欲動的成群鼠隻，再透過一次次地飛撲，將老鼠一網打盡。

虎斑貓驚人的戰鬥力讓不少網友看了瞠目結舌，紛紛留言直呼「這捕鼠技能太頂了」、「誰去幫牠找個繩串起來，嘴巴都咬不下了」、「給牠背個簍子吧」、「貓：吃不完，根本吃不完」、「老鼠一家全被滅門了」。

也有網友分享自家貓咪的戰績，「家裡很久以前養的一隻橘貓，捉老鼠很猛，看我太瘦了，竟然叼著幾隻死老鼠投餵我，轉身又在下水道口堵老鼠」、「在污水廠工作過一段時間，由於污水很容易招老鼠，所以工廠養了30多隻貓，從來只餵水不餵食」。