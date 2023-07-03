英國一名女子近日分享她的誇張看房經驗，房仲在進屋以前就語重心長地告訴她，因為現任房客的關係，屋內非常髒亂，希望她不要介意，未料一打開門，卻看到比想像中更可怕的場景，不但地上、桌上都放滿了垃圾、空酒瓶等物，房客還只穿著上衣和內褲躺在沙發上呼呼大睡，絲毫沒發現有人進入自己家。

根據《紐約郵報》報導，英國女子艾莉奧特（Katie Elliott）和朋友日前為了找房而連絡房仲，對方帶她們參觀一間擁有3個房間的住宅，然而在進入屋內以前，艾莉奧特就發現房仲神色不對勁，他一臉語重心長地警告她們，因為房客的關係「這裡非常髒」，希望她們不要介意。

沒想到情況比想像還糟糕，艾莉奧特一進入屋內，就看見滿地的食物包裝、垃圾和空酒瓶，而且令人尷尬的是，她們一行人去看房的時間是中午12點，但房客似乎不知道有人要來，仍躺在沙發上呼呼大睡，身上只穿著一件上衣和內褲，對於有人闖入自己的家一點反應都沒有。

儘管房仲努力想要說服她們，表示房子狀況其實還可以，而現任房客留下的髒東西也都可以清理乾淨，艾利奧特最後還是沒有選擇這間房子，不過不是因為太過髒亂，而是因為其中2個房間太小，不適合她和朋友居住，但這次的看房經驗仍讓她印象深刻。

網友看到影片也都嘆為觀止，紛紛留言，「我的天，這不可能是真的！」、「租房送老公」、「希望你們沒有脫了鞋才走進去」、「誰會把吃一半的鬆餅放在筆記型電腦上」；但也有人同情現任房客，認為是房東沒有事前告知有人要來看房，才會導致慘況發生，「有一些房東不會事前提醒，想帶人看房就直接走進來，所以我猜這個房客可能真的不知情，前一天晚上還舉辦了派對」、「我很懂房東，他們常常不事情通知就帶人看房，我為現任房客感到難過」。