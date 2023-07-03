大陸浙江一名男子近日外出返家途中，發現社區起火，於是便和眾人一起圍觀看熱鬧，沒想到和路人閒聊半天，才驚覺起火位置是自己家，嚇得趕緊衝回去查看，但屋裡的東西都已經幾乎燒光了。

綜合陸媒報導，浙江省衢州市一名男子透露，日前外出吃早餐，沒想到回來後發現社區起火，就跟著路人在一旁圍觀，還順手將畫面拍下，「反正也過不去，就在旁邊看，跟鄰居一起討論，猜是『哪個倒霉蛋』家失火了」。

沒想到閒聊到一半，男子才驚覺起火的位置是自己家，而報警的正是隔壁鄰居大姐，「我就趕快衝進去看是什麼情況，結果東西已經燒得差不多了」。

根據影片顯示，事發現場煙霧迷漫，吸引不少民眾圍觀，同時還有消防隊在滅火，男子衝回家中時，屋內有明顯的燒灼痕跡，好在火勢及時受到控制，才沒釀成嚴重事故。對此，男子表示起火原因還在調查中，不過他事後也特別向鄰居以及大樓保全、消防隊表達感謝。