下班若與同事順路，有些人會讓對方搭便車。大陸一名人夫日前與女同事聊天，對方得知他每周都會開車回家，於是詢問他家住哪，人夫驚覺不對勁，擔心女同事想搭順風車，恐惹妻子不開心，趕緊找其他藉口搪塞，妻子得知後，神回覆讓他笑了出來。

一名人夫近日在社群平台《小紅書》PO出對話截圖，有個女同事得知他每周會從公司宿舍開車回家，於是詢問他家住哪裡，他馬上驚覺不對勁，推測對方想「蹭車」，為了避嫌以免惹妻子不悅，隨口說了一個不順路的地點，女同事聽問後露出失望表情，也證實了他的猜測。

原PO將此事告知妻子，對方並未指責女同事的蹭車行為，反而回覆「出油費可以的」，讓原PO忍不住笑出來，提到剛結婚時，他曾讓女同事搭過便車，兩人還因此大吵，如今妻子心態改變了，「我也從和女同事嬉皮笑臉，變成了好不容易在車上獨處一段時間，你們別來煩我的境界。啊我老了」。

不少網友回應，「本質並不是怕老婆不開心，而是想獨處」、「這老婆的反應真的是亮了」、「的確是這樣，下了班不想說話，不想社交」、「結婚久了，只想好好過日子，這種回覆好真實」、「那是因為你拒絕了，她才用開玩笑的方式回覆，要不然有得受了」。