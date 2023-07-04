英國一名老翁在超市買了花椰菜，並存放在家裡的冰箱，直到3天後才又取出，未料發現裡面藏有一隻不明生物，起初他還以為只是毛毛蟲，定睛一看才發現竟是一條幼蛇，讓原本就害怕蛇類的老翁嚇一大跳，急忙打電話找其他家人求助。

Aldi customer horrified after discovering a young ladder snake in his bag of broccoli https://t.co/O8WJ9vBhLY pic.twitter.com/crBU3MYG4K — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) July 2, 2023

根據《每日郵報》報導，英國一名63歲老翁林頓（Neville Linton）日前在西密德蘭郡（West Midlands）斯托布里治（Stourbridge）的一間超市買了花椰菜，回家後將其存放到冰箱，3天後因為要準備飯菜而取出，然而當他拆開外包裝時，發現花椰菜裡面藏有一條黃褐色帶有黑色點點花紋的不明生物，起初林頓還以為只是一隻毛毛蟲，定睛一看才驚覺竟是一條蛇。

林頓原本就害怕蛇，只能打電話給57歲的妹妹藤卡內明（Ann-Marie Tenkanemin）求助，兩人合力把蛇裝進容器中，並帶回當初購買的超市。林頓心有餘悸表示：「這非常可怕，我不擅長應付蛇，幸好一開始我沒有把花椰菜留在廚房，否則牠可能就會在屋子裡到處爬了。」同時他也指出，由於家裡還有久病的母親和殘疾的兒子，「這對我們來說是巨大的風險，尤其是家裡還住著2名弱勢群體。」

之後這條蛇被帶往達德利動物園（Dudley Zoo）交由專家鑑定，結果顯示這是一條梯紋鼠蛇（ladder snake），雖然是無毒蛇，但仍可能被蛇咬傷，且梯紋鼠蛇受到驚嚇後，會將泄殖腔腺（cloacal glands）排空，釋放出難聞的氣味。

報導指出，林頓向超市反映後，業者已經給予他補償，但他認為得到的金額遠遠無法彌補他和家人所面臨的風險，「如果蛇爬到房子裡，對我們的影響是巨大的。」因此目前林頓仍在爭取更多的賠償。