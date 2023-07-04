有些公司為了給員工方便，或防止資料外洩，會提供公務用的電腦，沒想到卻淪為被偷的目標。日本一名男子在推特提到，近日他們面試一名新人，過往工作經歷很漂亮，未料對方準備到職前，拿走公務電腦就神隱，讓眾人看了相當傻眼。

據日媒《まいどなニュース》報導，在網路行銷公司工作的@yauyuism在推特提到，日前一名求職者來面試，他們進行三階段面試，對方表現非常積極，而且熟知網路行銷操作，過去也曾在幾間知名公司待過，談吐相當有邏輯，給面試官留下深刻印象。

原PO提到，該名求職者符合公司需求，最終通過面試成功錄取，待新人準備到職，他提前給對方一台公務電腦，事後新人竟人間蒸發，不僅電話打不通，就連求職網上的訊息也都被刪除，讓他看了非常傻眼，所幸公司還留有新人的住址及電話號碼，最終選擇報警處理。

原PO表示，得知公司電腦被偷後很傻眼，「真的是晴天霹靂，憤怒只有一瞬間，大部分都是驚訝，心想『真的有人會做這種事？』，偷公司公務電腦的風險很大吧」。此事曝光後，在網路上引發討論，不少人回應「新人有這麼缺電腦嗎？」

警方之後告知，電腦其實很難拿回來，一是難以證明新人一開始就有竊盜意圖，因此不能視為詐騙罪，再來就是新人當時還未正式入職，所以也沒簽訂雇傭合約，不適用於侵占公款，算是原PO個人疏失，他得知此事後，也只能摸摸鼻子自認倒楣。